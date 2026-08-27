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Царьград

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Правительство России обязало УК создать чаты в мессенджере "Макс"

Правительство России обязало УК создать чаты в мессенджере "Макс"

С 1 сентября управляющие компании в России обязаны взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через мессенджер "Макс".

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