1. Тайна названия Почему Масленица так называется? На этот вопрос нет однозначного ответа. По одной из версий, перед Великим постом верующие отказывались от мяса, но не отказывались от молочных продуктов, поэтому блины можно было есть, не жалея масла (поэтому последняя неделя перед Великим постом называется «Масляной седмицей»).