Спасатели ЯНАО продолжают помогать пострадавшим от паводка регионам

Майские праздники сотрудники «Ямалспаса» в Кургане проводят за работой. Спасатели продолжают бороться с последствиями паводка и помогают местным жителям покинуть затопленные жилища вместе с домашними питомцами.
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