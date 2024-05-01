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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Спасатели ЯНАО продолжают помогать пострадавшим от паводка регионам

Спасатели ЯНАО продолжают помогать пострадавшим от паводка регионам

Майские праздники сотрудники «Ямалспаса» в Кургане проводят за работой. Спасатели продолжают бороться с последствиями паводка и помогают местным жителям покинуть затопленные жилища вместе с домашними питомцами.

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