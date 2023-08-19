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А вы знали, что у многих из лидеров европейских стран нет детей? И это не просто так. Тайная доктрина США

А вы знали, что у многих из лидеров европейских стран нет детей? И это не просто так. Тайная доктрина США

Наверное, только ленивый не обсуждал личную жизнь Владимира Владимировича Путина - в отношениях ли он с Кабаевой, сколько у него детей, в России ли они живут? По последним прикидкам сплетников, вроде, четверо - двое от первой супруги и двое от Алины.

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Комментарии
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s
scafform
Хоть тут Бог постарался, чтобы такие ублюдки не плодились и не размножались.
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4 час.
Negnost Ros
Англофобия- звучит вполне ))
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2 час.
Дмитрий Gold
Что-то одно, или детей рожать или карьера🤔
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1 час.

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