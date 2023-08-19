А вы знали, что у многих из лидеров европейских стран нет детей? И это не просто так. Тайная доктрина США

Наверное, только ленивый не обсуждал личную жизнь Владимира Владимировича Путина - в отношениях ли он с Кабаевой, сколько у него детей, в России ли они живут? По последним прикидкам сплетников, вроде, четверо - двое от первой супруги и двое от Алины.