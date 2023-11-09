Хуситы сбили американский дрон MQ-9 Reaper

Может и обвинили бы если бы это было в Черном море( тут бы с первых секунд вони было бы на всю планету) , но вот к Йемену нас никами белыми нитками не пришьёшь🤣🤣🤣🤣

ЛК

Любовь Кузьмина

Очень правильное Ваше предложение! Я еще пять лет назад об этом написала, а "воз и ныне там".Российское руководство очень трусоватое, мягко говоря.Мой сын, служит старшим летчиком в истребительно-штурмовой морской авиации Черноморского флота.Он этим и занимается, отгоняет от нашей границы эти беспилотники и прочие.Я ему и сказала, дескать не надо отгонять или перехватывать эти вражеские самолеты. а просто подождать, когда они нарушат границу и все дела. "Такая задача перед нами не ставится руководством"-ответил он.