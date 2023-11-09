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Хуситы сбили американский дрон MQ-9 Reaper

Хуситы сбили американский дрон MQ-9 Reaper

Хуситы вчера вечером сбили американский разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper вошедший в воздушное пространство Йемена.

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Комментарии
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Галина Чужая
Может и обвинили бы  если бы это было в Черном море( тут бы с первых секунд вони было бы  на всю планету)  , но вот к Йемену нас никами белыми нитками не пришьёшь🤣🤣🤣🤣
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1 д.
ЛК
Любовь Кузьмина
Очень правильное Ваше предложение! Я еще пять лет назад об этом написала, а &quot;воз и ныне там&quot;.Российское руководство очень трусоватое, мягко говоря.Мой сын, служит старшим летчиком в истребительно-штурмовой морской авиации Черноморского флота.Он этим и занимается, отгоняет от нашей границы эти беспилотники и прочие.Я ему и сказала, дескать не надо отгонять или перехватывать эти вражеские самолеты. а просто подождать, когда они нарушат границу и все дела. &quot;Такая задача перед нами не ставится руководством&quot;-ответил он.
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1 д.
Ирина Черных
Ошибаетесь. Они и белыми нитками пришивали и любыми другими тоже. Логика - это не их конёк.
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1 д.

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