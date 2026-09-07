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Русская весна

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Киев запасает воду и продовольствие, готовясь к длительным отключениям (ФОТО)

Киев запасает воду и продовольствие, готовясь к длительным отключениям (ФОТО)

Киев запасает воду и продовольствие, готовясь к длительным отключениям. Сообщается, что киевские власти готовят резерв питьевой воды и продуктов на случай продолжительных перебоев с электроэнергией и других чрезвычайных ситуаций.

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