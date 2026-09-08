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Осенью эти места совсем другие: 6 маршрутов по России, где меньше людей и иные впечатления

Осенью эти места совсем другие: 6 маршрутов по России, где меньше людей и иные впечатления

Осень в России – это не только золотая листва и дожди, но и редкая возможность увидеть привычные места по‑новому, когда туристов становится меньше, воцаряется особая тишина, а пейзажи становятся необычайно драматичными.

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