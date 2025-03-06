Панорамы станут круче: Компания BYD оснастила автомобили автономными беспилотниками

Дрон способен показать картинку вокруг машины в режиме реального времени.BYD, китайский автогигант, вместе с DJI, известным производителем дронов, представили новую систему беспилотников с элементами искусственного интеллекта.
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