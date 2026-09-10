Спецслужбы знали о планах массового нашествия нелегальных мигрантов через границу

Испанские разведывательные службы предупредили своих марокканских коллег и Мадрид о планах штурма Сеуты за день до того, как более 70 000 мигрантов пересекли границу североафриканского анклава Испании, согласно документам, опубликованным правительством .
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