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Спецслужбы знали о планах массового нашествия нелегальных мигрантов через границу

Спецслужбы знали о планах массового нашествия нелегальных мигрантов через границу

Испанские разведывательные службы предупредили своих марокканских коллег и Мадрид о планах штурма Сеуты за день до того, как более 70 000 мигрантов пересекли границу североафриканского анклава Испании, согласно документам, опубликованным правительством .

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