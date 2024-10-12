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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Witchfire — дикая охота… играть снова и снова. Предварительный обзо...

Новая статья: Witchfire — дикая охота… играть снова и снова. Предварительный обзо...

Новая статья: Witchfire — дикая охота… играть снова и снова. Предварительный обзорНа полках раннего доступа Steam любопытное пополнение: роглайк-RPG-шутер Witchfire, исполненный в мрачной гротескной эстетике, где всемогущим ведьмам противостоят бывшие еретики, а ныне преданные долгу охотники.

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