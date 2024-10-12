Новая статья: Witchfire — дикая охота… играть снова и снова. Предварительный обзо...

Новая статья: Witchfire — дикая охота… играть снова и снова. Предварительный обзорНа полках раннего доступа Steam любопытное пополнение: роглайк-RPG-шутер Witchfire, исполненный в мрачной гротескной эстетике, где всемогущим ведьмам противостоят бывшие еретики, а ныне преданные долгу охотники.