Владимир Путин пообещал, что в Екатеринбург придёт высокоскоростная магистраль

Перспективы строительства современных железнодорожных линий президент России обсудил на совещании в Верхней ПышмеВизит Владимира Путина в Свердловскую область, который вполне предсказуемо начался в Нижнем Тагиле, продолжился в Верхней Пышме.
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