🖥️ В Крыму запустили проект по цифровизации крымскотатарского языка Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов в эфире «Радио Крым» рассказал, что проект разработан совместно с Крымским инженерно-педагогическим университетом имени Февзи Якубова.
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