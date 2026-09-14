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test mazurok

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🖥️ В Крыму запустили проект по цифровизации крымскотатарского языка   Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Руслан Якубов в эфире «Радио Крым» рассказал, что проект разработан совместно с Крымским инженерно-педагогическим университетом имени Февзи Якубова.

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