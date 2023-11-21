Россиянам стали доступны туры в Египет за 60 тысяч рублей на двоих

Россиянам стали доступны дешевые туры в бюджетные отели Египта. Так, путевка в Хургаду от Fun & Sun с вылетом из Москвы 22 ноября и шестидневным проживанием в трехзвездочном отеле обойдется в 60,5 тысячи рублей.
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