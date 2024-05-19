Визит Путина в Китай определит будущее всей планеты, считает Захарова

Президент России Владимир Путин завершил свой исторический визит в Китайскую Народную Республику, который, как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, определит будущее всей планеты.
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