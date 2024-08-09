Роман Шкурлатов: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ

© из личного архиваСегодня 3,3K прочитали Подполковник Роман Шкурлатов раскрыл возможные дальнейшие шаги ВСУ под Курском и Сумами, уточнив при этом, что ни о каких переговорах с Западом и Украиной Россия думать не должна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии