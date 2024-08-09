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Роман Шкурлатов: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ

Роман Шкурлатов: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ

© из личного архиваСегодня 3,3K прочитали Подполковник Роман Шкурлатов раскрыл возможные дальнейшие шаги ВСУ под Курском и Сумами, уточнив при этом, что ни о каких переговорах с Западом и Украиной Россия думать не должна.

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Комментарии
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Лев Добрый
Это хороший урок для наших лохов, собравшихся (третий раз) на переговоры с нарко-террористом! Главное, чтобы в знак доброй воли, что-нибудь ещё не сдали!😜👈👍⚔️🤠
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