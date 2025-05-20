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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Республиканская акция ´БЛАГОЕ ДЕЛО´.

Республиканская акция ´БЛАГОЕ ДЕЛО´.

17 мая актив Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО ´Белая Русь´ совместно с учащимися 1-ого курса УО ´Бобруйский государственный индустриально-строительный колледж´ приняли участие в республиканской акции ´БЛАГОЕ ДЕЛО´, которая реализуется в рамках соглашения, подписанного между РОО ´Белая Русь´ и белорусской православной церковью.

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