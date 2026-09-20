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Учёные нашли мозговой механизм пищевых пристрастий при беременности

Учёные нашли мозговой механизм пищевых пристрастий при беременности

Пищевые пристрастия при беременности — одно из самых известных и при этом наименее изученных явлений перинатальной медицины.

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