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Царьград

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Солнечный свет не всегда гарантирует витамин Д: кто в группе риска и как распознать дефицит

Солнечный свет не всегда гарантирует витамин Д: кто в группе риска и как распознать дефицит

Витамин Д важен для здоровья, но многие люди сталкиваются с его дефицитом даже в солнечные дни. Эксперты предупреждают о проблеме недостатка "солнечного" витамина среди современных людей.

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