«День физкультурника» собрал на выставке «Мой Петербург» до 20 тысяч участников

Праздник открылся парадом физкультурников на проспекте Юрия Гагарина В прошедшие выходные спортивные и культурные мероприятия на выставке «Мой Петербург» и прилегающих территориях собрали до 20 тысяч участников.
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