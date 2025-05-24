Shaman, СИБУРИНТЕХ и награды: как в Нижнекамске отметили 30-летие СИБУРа и День химика

В Нижнекамске отметили День химика и день рождения компании СИБУР, которой исполнилось 30 лет. В течение дня прошло множество праздничных мероприятий: вспоминали ветеранов, думали о будущих поколениях и поздравляли с праздником работников отрасли.
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