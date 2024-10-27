К чему Василий Тарлев призвал своих сторонников 

Партия «Будущее Молдовы» обращается ко всем гражданам Молдовы, имеющим право голоса, с решительным призывом: «Голосуйте против Майи Санду!» Об этом заявил Василий Тарлев, бывший кандидат на президентских выборах 20 октября.
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