К чему Василий Тарлев призвал своих сторонников 

Партия «Будущее Молдовы» обращается ко всем гражданам Молдовы, имеющим право голоса, с решительным призывом: «Голосуйте против Майи Санду!» Об этом заявил Василий Тарлев, бывший кандидат на президентских выборах 20 октября.