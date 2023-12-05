Министр торговли США объяснила «китайскую политику США» непонятливым владельцам Nvidia

Джина Раймондо, глава Министерства торговли США, считает продажу чипов и разработку полупроводников для Китая "самой серьезной угрозой», и это общее мнение Белого Дома, который последовательно вводит санкции на этом направлении.
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