Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Управление через страх

Управление через страх

Чтобы противостоять врагу, нужно изучить его методы ведения войны. Только зная приемы противника, можно создать действенную защиту и оказать ему сопротивление.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Человек
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11 час.
Геннадий Свешников
Только здоровый ребёнок,может вообще не иметь понятие страха,есть только одно право-быть первым,пока не остановишь грубой силой. Думаю,что это относится не только к человеку.
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7 час.
Николай Кочергин
Правильно.Чем больше человек знает, тем меньше на него влияет пропаганда страха. Сейчас население России, благодаря снижению уровня подготовки школах и ВУЗах, становится все более страхозависимое.
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4 час.

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