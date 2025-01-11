Управление через страх

Только здоровый ребёнок,может вообще не иметь понятие страха,есть только одно право-быть первым,пока не остановишь грубой силой. Думаю,что это относится не только к человеку.

Николай Кочергин

Правильно.Чем больше человек знает, тем меньше на него влияет пропаганда страха. Сейчас население России, благодаря снижению уровня подготовки школах и ВУЗах, становится все более страхозависимое.