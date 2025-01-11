Чтобы противостоять врагу, нужно изучить его методы ведения войны. Только зная приемы противника, можно создать действенную защиту и оказать ему сопротивление.
Управление через страх
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Свешников
Человек
Ответить
11 час.
Геннадий Свешников
Только здоровый ребёнок,может вообще не иметь понятие страха,есть только одно право-быть первым,пока не остановишь грубой силой. Думаю,что это относится не только к человеку.
Ответить
7 час.
Николай Кочергин
Правильно.Чем больше человек знает, тем меньше на него влияет пропаганда страха. Сейчас население России, благодаря снижению уровня подготовки школах и ВУЗах, становится все более страхозависимое.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии