Держитесь крепче: пять новых правил, которыми вскоре может удивить футбол

Председатель профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко поделился со «Спорт День за Днем» мнением о новых футбольных правилах, опробованных на турнире Future of Football Cup среди юношей до 19 лет.
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