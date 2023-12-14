Daily Mail: добавки с высокими дозами омега-3 повышают риск аритмии, терапевт Андреева предупредила о риске кровотечений

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предупредило об опасности пищевых добавок с жирными кислотами омега-3: исследования указывают на их связь с повышенным риском аритмии — нарушения ритма сердцебиения.
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