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В Польше обнаружили потерявшийся американский дрон MQ-9 Reaper

В Польше обнаружили потерявшийся американский дрон MQ-9 Reaper

Главное командование Вооруженных сил Польши сообщило об аварийной посадке американского модульного разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper, который 18 марта потерялся на северо-западе страны, утратив связь с командованием.

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