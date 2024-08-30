Салихова – о Соболеве в «Зените»: «Дельфины не живут в мутной воде»

И «не боятся конкуренции с кабанами» Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «Спорт-Экспрессу» оценила вероятный переход нападающего красно-белых Александра Соболева в петербургский «Зенит».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии