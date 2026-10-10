Видеокарты уже сильно подорожали, но это не предел: компания по сборке ПК предупредила о дальнейшем росте цен

Плохие новости для геймеров Рынок компьютерных комплектующих может столкнуться с новой волной подорожания видеокарт: американская компания Stince Built, специализирующаяся на сборке готовых ПК, сообщила о проблемах с закупками графических ускорителей и предупредила, что цены могут существенно вырасти — а затем долго оставаться высокими.
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