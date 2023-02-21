Патрульные полицейские предотвратили суицид в Актау. ВИДЕО

В Актау патрульные полицейские предотвратили попытку самоубийства. Как сообщает Polisia.kz, 20 февраля около 23:30 часов в 102 сообщили, что житель Актау собирается совершить суицид, спрыгнув с четвертого этажа одного из домов 22 микрорайона.