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Патрульные полицейские предотвратили суицид в Актау. ВИДЕО

Патрульные полицейские предотвратили суицид в Актау. ВИДЕО

В Актау патрульные полицейские предотвратили попытку самоубийства. Как сообщает Polisia.kz, 20 февраля около 23:30 часов в 102 сообщили, что житель Актау собирается совершить суицид, спрыгнув с четвертого этажа одного из домов 22 микрорайона.

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