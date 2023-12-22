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Мировое обозрение

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ASML отгрузила Intel первый литографический сканер с высокой числовой апертурой

ASML отгрузила Intel первый литографический сканер с высокой числовой апертурой

Длительное время способность Intel выпускать чипы по передовому для компании техпроцессу 18A привязывалась к литографическому оборудованию с высоким значением числовой апертуры (High-NA), но недавно выяснилось, что оно имеет значение лишь для экспериментов, а не серийного производства.

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