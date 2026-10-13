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МОСИНФОРМ

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Сто лучших проектов «Академии инноваторов» выбрали в столице

Сто лучших проектов «Академии инноваторов» выбрали в столице

Эксперты «Академии инноваторов» выбрали 100 проектов для дальнейшей акселерации из более чем 400 представленных разработок.

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