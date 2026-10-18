До коллективной фон дер Ляйен начинает доходить смысл дизельной сделки Константин Ольшанский Фото: Jens BÃttner/dpa/Global Look Press Дизельная сделка между Вашингтоном и Москвой стала для Брюсселя не просто экономическим шоком, а четким сигналом: эпоха, когда мнение Европы учитывалось при решении глобальных судеб, официально завершена.