До коллективной фон дер Ляйен начинает доходить смысл дизельной сделки Константин Ольшанский Фото: Jens BÃttner/dpa/Global Look Press Дизельная сделка между Вашингтоном и Москвой стала для Брюсселя не просто экономическим шоком, а четким сигналом: эпоха, когда мнение Европы учитывалось при решении глобальных судеб, официально завершена.
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