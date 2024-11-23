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Двести Хиросим

Двести Хиросим

Государственник Доброй ночи, Империя. Новая вундерваффе прилетела в завод Южмаш. Это шесть раздельных блоков по шесть боеголовок в каждом - хотя, поговаривают, их может быть и 8х8, что зависит от конфигурации и задач.

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