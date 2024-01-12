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Кто, по мнению японцев, сбросил на них атомные бомбы

Кто, по мнению японцев, сбросил на них атомные бомбы

У Японии есть три государства, которые причиняли ей Боль. СССР, который принудил японцев сдаться во Второй мировой войне, и отобрал часть островов.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
У нас вроде образованные люди а ложью врага прльзоваться не научились.
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23 час.
1941-1945
А потому что у нас Одни враги То альфонсы то гендеры Фили -Чпок  Басков Сосунок Галкин Много разовые презервативы Билан Пьеха Одна шваль Но Зато НАРОДНЫЕ  ЛГБТ артисты Так с экранов ТВ противные МОРДЫ Раскручивают Вот Они свои фекалии и распыляют как плесень
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14 час.
ВБ
Василий Блохин
Для нас война была Отечественная.
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2 час.

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