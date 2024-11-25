Минздрав признан виновным в попытке регистрации нелегального препарата

Компания-патентовладелец не давала согласия на использование ее вещества.Министерство здравоохранения России было признано виновным в попытке регистрации медицинского препарата с использованием фальшивых документов.
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