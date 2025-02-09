Самоходный миномёт M1129 MCV-B на базе Stryker Самоходный миномёт M1129 на позицииВ начале двухтысячных годов на вооружение сухопутных войск США было принято семейство колёсных бронемашин Stryker.
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Самоходный миномёт M1129 MCV-B на базе Stryker Самоходный миномёт M1129 на позицииВ начале двухтысячных годов на вооружение сухопутных войск США было принято семейство колёсных бронемашин Stryker.
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