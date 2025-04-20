Петербургская полиция задержала наркоплантатора

Мужчина выращивал коноплю в арендованных квартирах Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали у дома 11/1 по Архивной улице 37-летнего петербуржца, занимавшегося выращиванием конопли.
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