Петербургская полиция задержала наркоплантатора

Мужчина выращивал коноплю в арендованных квартирах Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали у дома 11/1 по Архивной улице 37-летнего петербуржца, занимавшегося выращиванием конопли.