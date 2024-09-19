По делу задержанного свердловского мэра допросили чиновников

После задержания главы Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова были допрошены его заместитель по социальным вопросам Наталия Лесовских (которая в это время праздновала юбилей) и начальник отдела по физической культуры и спорта городской администрации Юрий Чехомов.
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