По делу задержанного свердловского мэра допросили чиновников

После задержания главы Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова были допрошены его заместитель по социальным вопросам Наталия Лесовских (которая в это время праздновала юбилей) и начальник отдела по физической культуры и спорта городской администрации Юрий Чехомов.