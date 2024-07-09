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Екатеринбург замер в пробках в ожидании Михаила Мишустина

Екатеринбург замер в пробках в ожидании Михаила Мишустина

Премьер-министр России должен посетить 9 июля промышленную выставку "Иннопром-2024".Сегодня, 9 июля Екатеринбург замер в пробках в ожидании Михаила Мишустина, который должен посетить промышленную выставку "Иннопром-2024".

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