Премьер-министр России должен посетить 9 июля промышленную выставку "Иннопром-2024".Сегодня, 9 июля Екатеринбург замер в пробках в ожидании Михаила Мишустина, который должен посетить промышленную выставку "Иннопром-2024".
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