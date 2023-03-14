Крым 24 Все новости Крыма

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Доброго мартовского утра, Крым

Доброго мартовского утра, Крым

Доброго мартовского утра, Крым ☀️ Красочного настроения! Пусть день будет удачным 💫 Прогноз погоды на сегодня 👇 В Симферополе +14 и малооблачно В Севастополе +9 и малооблачно В Евпатории +12 и малооблачно В Джанкое +9 и малооблачно В Ялте +11 и небольшой дождь В Алуште +8 и небольшой дождь В Керчи +8 и облачно с прояснениями В Армянске +8 и ясно В Бахчисарае +10 и малооблачно В Феодосии +9 и облачно с прояснениями В Судаке +8 и облачно с прояснениями Крым 24 | @tvcrimea☀️ Красочного настроения! Пусть день будет удачным 💫 Прогноз погоды на сегодня 👇 В Симферополе +14 и малооблачно В Севастополе +9 и малооблачно В Евпатории +12 и малооблачно В Джанкое +9 и малооблачно В Ялте +11 и небольшой дождь В Алуште +8 и небольшой дождь В Керчи +8 и облачно с прояснениями В Армянске +8 и ясно В Бахчисарае +10 и малооблачно В Феодосии +9 и облачно с прояснениями В Судаке +8 и облачно с прояснениями Крым 24 | @tvcrimea24vcrimea24.

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