Женские роли актеров-мужчин

Мы не сомневаемся в мужественности этих актеров, но только посмотрите, как ловко им удалось перевоплотиться в женщин на экране!Чарли Чаплин«Женщина» (1915)Эдди Редмэйн«Девушка из Дании» (2015)Киллиан Мерфи«Завтрак на Плутоне» (2005)Александр Калягин«Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975)Дастин Хоффман«Тутси» (1982)Ли Пейс«Солдатская девушка» (2003)Джон Траволта«Лак для волос» (2007)Робин Уильямс«Миссис Даутфайр» (1993)Тони Кертис и Джек Леммон«В джазе только девушки» (1959)Олег Табаков«Мэри Поппинс, до свидания!» (1983)Александр Ведменский, Александр Головин и Илья Глинников«В спорте только девушки» (2014)Федор Стуков«Родня» (1983)Дмитрий Нагиев«Осторожно, модерн!» (1996−1998)Квентин Крисп«Орландо» (1992)Марат Башаров«Думай как женщина» (2013)источникЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :).