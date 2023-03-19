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Снайперские пары разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск проходят подготовку в тыловом районе специальной военной операции

Снайперские пары разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск проходят подготовку в тыловом районе специальной военной операции

Отрабатываются действия снайперской пары в различных ситуациях, а также ведение прицельного огня из 12,7-мм крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК.

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