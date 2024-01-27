Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Давосе определили срок уничтожения 4 млрд человек. Хронология апокалипсиса

В Давосе определили срок уничтожения 4 млрд человек. Хронология апокалипсиса

Нона Мордюкова в 1969 году в фильме "Бриллиантовая рука" обещала отключить газ одному из районов Москвы, если его жители не будут покупать лотерейные билеты.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Вместе с основным падежем населения на земле исчезнет и золотой миллиард,им никто поставлять нефть и газ не сможет,для этого нужны люди. А вообще от сытой и изысканной жизни, какие только бредовые мысли в голову лезут и даже пытаются внедрить в практику.Подрыв газопроводов в Балт. море тому свидетельство.
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15 час.
Антон Фоменко
Я думаю что подобные Байдену больные на голову люди могут придумывать разное Раньше наши правители боялись гнева народа А сейчас нас отвлекают всякими сумасшедшими идеями типа замены пола и подобных идей Народ расслабился и занят своими мыслями Пора поднять амеров на смертный бой  со своим глубинным государством
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14 час.
алекс кузь
Наша страна планомерно выполняет нормаивы по снижению населения. Пенсионерам не дают рефинансировать кредиты, но выручает их валежник.
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13 час.

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