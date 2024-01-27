В Давосе определили срок уничтожения 4 млрд человек. Хронология апокалипсиса

Nikolay Zakharov Вместе с основным падежем населения на земле исчезнет и золотой миллиард,им никто поставлять нефть и газ не сможет,для этого нужны люди. А вообще от сытой и изысканной жизни, какие только бредовые мысли в голову лезут и даже пытаются внедрить в практику.Подрыв газопроводов в Балт. море тому свидетельство.

Антон Фоменко Я думаю что подобные Байдену больные на голову люди могут придумывать разное Раньше наши правители боялись гнева народа А сейчас нас отвлекают всякими сумасшедшими идеями типа замены пола и подобных идей Народ расслабился и занят своими мыслями Пора поднять амеров на смертный бой со своим глубинным государством