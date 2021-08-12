Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по вопросам интеграции Украины в НАТО

Владимир Зеленский подписал Указ № 348/2021 "О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года"С целью реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО и обеспечения его поддержки со стороны украинских граждан президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 348/2021 «О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года».