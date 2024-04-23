КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ЛАВРОВ ПРОИЗНЁС СЛОВО "ХАРЬКОВ". СДЕЛКА С США СОРВАЛАСЬ, РОССИЯ БУДЕТ ДОЖИМАТЬ УКРАИНУ Найдено подтверждение, что закулисные попытки России и США договориться по Украине провалились и грядёт новая эскалация.
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