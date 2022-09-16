Президент ЮАР: Антироссийский законопроект Конгресса США несет для Африки непредсказуемые последствия

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса в ходе выступления перед американскими законодателями в пятницу, 16 сентября, заявил, что обеспокоен возможными последствиями для Африканского континента из-за принятого «антироссийского закона», – сообщает ТАСС.