Федеральное агентство новостей №1

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По стопам мужа: выступление супруги Джо Байдена в Институте Рейгана обернулось конфузом

По стопам мужа: выступление супруги Джо Байдена в Институте Рейгана обернулось конфузом

В Вашингтоне во время своего выступления в Институте Рейгана жена американского лидера Джо Байдена Джилл опозорилась перед всеми зрителями.

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