Ничья ЦСКА, 20+ млн Макара в год, спасение «ПСЖ», 978-й гол Роналду, победы «Сити», «Баварии» и «Милана» и другие новости

1. В стартовом матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ ЦСКА не выиграл в гостях у «Акрона» (2:2): Гонду забил уже на 13-й минуте, но затем Беншимол выдал 1+1 и вывел свою команду вперед, а спас армейцев на 77-й вингер Кармо – забил красивым ударом из-за штрафной.