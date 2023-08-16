Обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что Вооруженные силы Украины задействовали в районе населенного пункта Работино Запорожской области последнее крупное резервное подразделение, что может поставить Киев в уязвимое положение.
Обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что Вооруженные силы Украины задействовали в районе населенного пункта Работино Запорожской области последнее крупное резервное подразделение, что может поставить Киев в уязвимое положение.
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