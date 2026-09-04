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Царьград

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Замглавы администрации оказался маньяком: 11 жертв, все девушки

Замглавы администрации оказался маньяком: 11 жертв, все девушки

Одиннадцать девушек стали жертвой маньяка, который оказался чиновником – замглавы администрации.Калманский район Алтайского края.

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